صلاح عبد الله يشارك جمهوره بصوره من كواليس "جمال الحريم"







وكتب صلاح، على الصورة،:" الراجل البركة ده حبيته فحبني أو جبني فحبيته".





مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.





والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.



شارك الفنان صلاح عبد الله، جمهوره صورة جديدة من كواليس مسلسل"جمال الحريم" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير"انستجرام".