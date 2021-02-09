تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

يلتقي فريق يوفنتوس، مع نظيره إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء 9 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من كأس إيطاليا.

وقد حقق يوفنتوس الفوز في مباراة الذهاب على إنتر ميلان، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا.

واستقر أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام إنتر، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي :-

تشيزني - دانيلو - ديميرال - كوادرادو - ماتياس دي ليخت - بينتانكور - ارثور ميلو - كييزا - برنارديسكي - كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو.