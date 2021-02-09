حبس صاحب محل إلكترونيات يبيع أجهزة فك شفرات القنوات بمدينة نصر

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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الثلاثاء، حبس صلحب محل إلكترونيات لقيامه ببيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية، من ضبط صاحب محل للإلكترونيات، يبيع ويتداول أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون، بمدينة نصر.



وتبين ضبط (عدد من أجهزة الاستقبال ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، عدد من الوصلات للاتصال بالإنترنت)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيقات.