استمرار حبس شكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة واستولوا على ٣٠٠ ألف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي مكون من ٥ أشخاص، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة واستيلائهم على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه بالجيزة

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي، انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على مبلغ مالي من طبيب بالجيزة.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه كان يقود سيارته بإحدى الطرق وبداخل سيارته حقيبة نقود تحتوي على ٣٠٠ ألف جنيه، ففوجئ بإيقافه في الطريق من قبل المتهمين وكانوا يستقلون سيارتين، وانتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المشار.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، كما تم ضبط السيارتين المستخدمين في الواقعة

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ 38 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع