بعد الموافقة عليه.. 6 مزايا لتعديلات قانوز المرور

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في الساعات الأخيرة، أصدر مجلس النواب أحدث قراراته بشأن المرور، بعدما وافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور.



ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأهداف الخاصة بتعديلات قانون المرور التي وافق عليها مجلس النواب:



- يهدف إلى والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.





- التعديلات تتفق مع يتفق حكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون



- منظومة النقل الذكي التي أقرتها التعديلات ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث، وتحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى، حسب ما أعلن هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب.



- تسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، في تعديلات قانون المرور، يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرى، كما يغطي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، مما يساهم في دحر باقي قوى الإرهاب التي يمكن أن تتحرك من مكان لمكان عبر الطرق السريعة، حسب تصريحات إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.



- تعديلات قانون المرور تستهدف إنشاء منظومة إلكترونية لمراقبة الحالة المرورية ورصد المخالفات والاعتماد على العنصر التقني بدلا من العنصر البشري لتحقيق العدالة في رصد المخالفة المرورية.



- تعديلات قانون المرور ستساهم في إنشاء منظومة إلكترونية لرصد المخالفات، وسيعمل على تحقيق العدالة، نظرًا لعدم اعتماده على العنصر البشري، فالمخالفة سيتم إدراجها بالشريحة الملصقة على كل سيارة لمحاسبة قائد المركبة، ذاكرًا أنه يتم دراسة حاليًا فرض رسم على كل سيارة يتم ترخيصها لتدبير الموارد المالية اللازمة لإنشاء المنظومة المالية، حسب ما قال يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.







