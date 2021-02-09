مطران سوهاج يلتقي بالمجلس الرعوي لكنيسة مار جرجس بساحل طهطا ووفد كنيسة الأقباط الكاثوليك بجهينة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
التقى أمس الاثنين،، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بالمجلس الرعوي لكنيسة مارجرجس بساحل طهطا، وذلك بصحبة الأب بولس سنادة، حيث قدم المجلس التهنئة للأنبا توما لسيامته الأسقفية على كرسي إيبارشية سوهاج.

كما تم عرض من قبل ممثلي الأنشطة بالمجلس الرعوي الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الكنيسة، وخاصة الأنشطة التي تخص الأسرة والبانوراما، والتربية الدينية، وجنود مريم.

وفي نفس اليوم، استقبل نيافة المطران الأب أرميا عياد، راعى كنيسة مار جرجس بجهينة، ووفد من أبناء الكنيسة، لتقديم التهنئة لنيافته بالسيامة الأسقفية، حيث تم التعارف، ثم دار حوار حول أنشطة الكنيسة والمطرانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الانبا توما

أخبار تهمك

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 13 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

منذ 36 دقيقة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 13 ساعة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مطران سوهاج للكاثوليك يزور مستشفى العائلة المقدسة في طهطا

مطران إيبارشية سوهاج يزور كنيسة مارجرجس بساحل بطهطا

مطران سوهاج يشهد فعاليات اللقاء الرابع لشباب منطقة طهطا

كنائس إيبارشية أبو قرقاص تزور نيافة الأنبا بشارة لتقديم التهنئة

كنائس سوهاج للكاثوليك تحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء

بحضور بطريرك الأقباط الكاثوليك.. السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع