أحمد سامي يفتح النار على موسيماني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة أنه يتعجب من الطريقة التي يلعب بها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي خاصةً في لقاء نادي بايرن ميونخ الألماني في مونديال الأندية.

وفي تصريحات إذاعية قال سامي:" الخوف سيطر على الفريق في الشوط الأول وأتعجب من إعتماد موسيماني على محمود كهربا في دور المهاجم الصريح وكان يجب أن يُشرك بواليا أو محمد شريف من البداية".

وتابع:" كهربا فقد الكرة في أكثر من مناسبة ولم يقم بأي من الأدوار التي يجب على المهاجم القيام بها وفي الشوط الثاني ظهر الأهلي بصورة أفضل وتراجع مستوى البايرن إلى حد ما بعد تسجيلهم هدف التقدم".

وأنهى :" طاهر محمد طاهر قدم أداء جيد وهو واحد من اللاعبين المميزين وواعد وسوف تظهر بصمته خلال الفترة القليلة القادمة".

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