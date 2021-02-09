الأنبا باخوم يقوم بعمل رياضة للراهبات القبطيات



وكانت هذه الرياضة، في الفترة ما بين الجمعة، الموافق 5 فبراير إلى اليوم 9 فبراير 2021، وكان موضوع الرياضة حول كلمة الله.



فى سياق اخر التقي نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بالراهبات والمكرسات بالإيبارشية.



بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، ثم دار الحوار حول الإصغاء إلى صوت الرب وأهمية الصمت، كما قدم الراهبات عرضًا تعريفيا للرهبانيات التي ينتمون إليها والأنشطة التي يقمن بها داخل الإيبارشية، وتخلل ذلك مناقشات واقتراحات وتوصيات لتطوير العمل الرعوي داخل الإيبارشية.



وقدمن الراهبات والمكرسات التهنئة لنيافته بمناسبة سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.

أقام صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، الرياضة الروحية السنوية لراهبات يسوع ومريم القبطيات.