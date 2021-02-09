موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم في الليجا

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد، وضيفه خيتافي، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بالدوري الإسباني الممتاز.





يخطط الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة سلسلة الانتصارات التي كان آخرها؛ الفوز على فريق ويسكا بهدفين دون رد، عن طريق رافاييل فاران، في الجولة الماضية من الليجا.





فيما يحاول خيتافي خطف الثلاث نقاط لمصالحة جماهيره، عقب الهزيمة ساحقة التي تعرض لها الجولة الماضية على يد إشبيلية، بثلاثة أهداف، بعد جولتين من السقوط المدوي أمام بيلباو بخمسة أهداف لهدف.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي خيتافي في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.







