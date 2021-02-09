مباراة الزمالك في الكأس تقترب من التأجيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
علق اتحاد الكرة المصري على بيان نادي الزمالك المتألق بمباراته في كأس مصر أمام حرس الحدود والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الكثير من الأندية طلبت تأجيل مباريات دور الـ32 لكأس مصر وليس الزمالك فقط".

وتابع: "لدينا أسباب محددة لتأجيل المباريات، مثل الدواعي الأمنية أو ارتباط الاندية بالمشاركات الأفريقية أو وجود إصابات كورونا".

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