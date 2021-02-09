تامر حسنى ضيف جيهان عبدالله فى أجمد 7 الساعه 7 فى عيدالحب





تستضيف الإعلاميه المتميزه جيهان عبدالله فى حلقه خاصه من برنامج اجمد 7 الساعه 7 على محطه وراديو نجوم FM 100.6 نجم الجيل تامر حسنى ولمده ساعتين من الساعه 7 وحتى الساعه 9 مساءا يوم الأحد 14 فبراير يوم عيد الحب.









ويتحدث تامر حسنى عن أخر أعماله وهو ألبوم خليك فولاذى كما يتحدث عن بعض مشاريعه الفنيه وأيضا عن أخر أخباره السينمائيه كما يتحدث تامر حسنى عن عيد الحب وعن وجود الحب فى حياته وأخر تحضيرات لبعض حفلاته وبعض أعماله الدرامية وعن التحضيرات الخاصه بأفلامه.







