النيابة الإدارية بالإسكندرية تحقق مع مهندسي حي غرب في قضية العقار المائل منذ ٢٠٠٩

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
باشرت النيابة الإدارية بالإسكندرية التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بأسم عقار "الإسكندرية المائل" والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز.
 
وأمرت النيابة العامة بتكليف مسؤولي حي غرب بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية والذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ ٢٠٠٩ حتى الآن.

والاستماع إلى رئيس حي غرب الإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية ومسؤول الإسكان بالحي بشأن كافة الإجراءات المتخذة للعقار منذ بناءه بدون ترخيص في عام ٢٠٠٩ وحتي الآن.

كما قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العقل غريب مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته كل من المستشار صالح سليم والمستشار أحمد عبده والمستشار أسلام يوسف أبو عيشة بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية حيث تبين ان العقار مكون من تسع طوابق وانه يتم ازالته بالكامل تنفيذا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض، كما حددت جلسة تحقيق غدا الأربعاء لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري بكلية الهندسة الذي أجري المعاينة الفنية للعقار.

وأيضا أكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة على أن يشمل الفحص الشامل لتراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذ من إجراءات.

أخبار تهمك

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

منذ ساعتين

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 م

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

12:10 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع