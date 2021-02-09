النيابة الإدارية بالإسكندرية تحقق مع مهندسي حي غرب في قضية العقار المائل منذ ٢٠٠٩



وأمرت النيابة العامة بتكليف مسؤولي حي غرب بموافاة النيابة ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسي حي غرب بالإسكندرية والذين تعاقبوا على العمل بالحي منذ ٢٠٠٩ حتى الآن.



والاستماع إلى رئيس حي غرب الإسكندرية ومدير الإدارة الهندسية ومسؤول الإسكان بالحي بشأن كافة الإجراءات المتخذة للعقار منذ بناءه بدون ترخيص في عام ٢٠٠٩ وحتي الآن.



كما قام فريق التحقيق برئاسة المستشار العقل غريب مدير مكتب فني الإسكندرية وبصحبته كل من المستشار صالح سليم والمستشار أحمد عبده والمستشار أسلام يوسف أبو عيشة بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية حيث تبين ان العقار مكون من تسع طوابق وانه يتم ازالته بالكامل تنفيذا للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض، كما حددت جلسة تحقيق غدا الأربعاء لتفريغ محضر معاينة مديرية الإسكان بالحي والاستماع لأقوال الاستشاري بكلية الهندسة الذي أجري المعاينة الفنية للعقار.



وأيضا أكدت النيابة على مراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة على أن يشمل الفحص الشامل لتراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذ من إجراءات.

باشرت النيابة الإدارية بالإسكندرية التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بأسم عقار "الإسكندرية المائل" والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز.