هيثم شاكر يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أعلن الفنان هيثم شاكر، عن تعافيه من فيروس كورونا بعد إصابته بالمرض ب16 يومًا، وذلك عبر حساباته الرسمية عبر مواقع السوشيال ميديا.


وكتب هيثم،:" الحمد لله بعد ١٦ يوم من العزل المسحه الأخيرة (سلبيه) آسف أني ماقدرتش ارد على كل اللي حاول يطمئن عليا برسالة أوبإتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض".


في سياق آخر أعلن المطرب هيثم شاكر، عن استعداده لطرح دويتو غنائي مع الملحن والموزع هيثم نبيل، يحمل عنوان"كنت غلطة" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا.



الأغنية تحمل عنوان "كنت غلطة" وهي من كلمات سارة سعيد، ولحن هيثم نبيل، ومن توزيع حسين النجار، هندسة صوتية مصطفي رؤوف، والعمل الغنائي برعاية شركة volcano لمالكها دكتور ضياء جرار.

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