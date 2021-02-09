إيطاليا تسجل 2.64 مليون إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:40 م
إيطاليا
إيطاليا
وكالات

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.64 مليون، حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 91580.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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