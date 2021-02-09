أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد باستخدام وسائل حروب الجيل الرابع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

عقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا له، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للحزب، وذلك للإعلان عن عدة قرارت هامة بشأن موقف ورئاسة الحزب.

من جانبه، كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، عن وجود مؤامرة تستهدف إسقاط حزب الوفد باستخدام كل وسائل حروب الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن تلك المؤامرة كانت مخططة ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة، وأن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة.

وأكد "أبو شقة" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن لقاء اليوم من أجل إعلان بيان موجز مصغر لحقائق وصلت إلى منتهاها حتى أصبح الحزب في الخطر، ويليه قرار، مؤكدًا أن الحزب هو بيت الوطنية المصرية الصادقة المخلصة لتراب هذا البلد وثوابت وتقاليد الحزب.

حضر المؤتمر فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، والإعلاميين.
أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد باستخدام وسائل حروب الجيل الرابع
أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد باستخدام وسائل حروب الجيل الرابع
أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد باستخدام وسائل حروب الجيل الرابع
أبو شقة: كشفنا مؤامرة تستهدف إسقاط الوفد باستخدام وسائل حروب الجيل الرابع

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