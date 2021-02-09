تامر حسني يوجه عدة نصائح ذهبية لجمهوره





وكتب في منشوره: "يا صباح الخير والرزق على كل الناس، من باب الدردشة وتفريغ الطاقات الفكرية، عايز كل حد فيكم يعبر عن نفسه ويكتب هنا "أكتر حاجة مضايقاه في نفسه، أكتر حاجة مضايقاه في مجتمعه، أكتر حاجة مضايقاه في العالم"، طبعًا بمصطلحات ينفع نقراها كلنا، وهحاول أقرأ المعظم وعلى قد مقدرتي وخبرتي هحاول أرد، توكلنا على الله".





ورد حسني، منذ دقائق على جمهوره مع توجيه عدة نصائح ذهبية لتجنب أكثر الأشياء التي تتسبب في مضايقتهم، وقال: "من امبارح وانا بحاول اقرا كل تعليقاتكم وطبعًا تأثرت جدًا ولقيتني غوصت جوه ماسورة طاقة سلبية رهيبه بس التحدي اني استوعبها كلها وأخرجها لكم إيجابية اقسم بالله قاعد اقرا تعليقاتكم من امبارح متحركتش من مكاني... قسّمت الردود على كل المواضيع وبرضو بقول ان ردودي نابعة من اخ ليكم وانسان عاش تجربه كبيره من الظلم والنجاح وشوفت فيها كل اللي هشرحه في البوست نوعية اسألة الدنيا رايحه بينا على فين والكورونا والحروب والقدريات كلها اللي احنا كبشر ملناش ذنب فيها دي في ايد ربنا مش في ايدينا غير الدعاء والتفائل بالخير بس انا هتكلم اكتر في اللي في ايدنا".





وأضاف حسني،:"على قد ما قرأت وجمعت آراء من خلال الآراء المتشابهه اللي معظمها اتكلم عن الوساطه والمحسوبيه والفشل والإحباط وضعف الثقة بالنفس والعنصرية تناقض المجتمع وعدم الأمان في الدنيا وعدم فرص العمل هحاول ارد على حد علمي وخبرتي المتواضعة في الحياة لعل شخص واحد يقتدي برأيي مش هتكلم على اختلاف عادات المجتمعات لإنه موضوع نسبي ويتعلق ببلدك وتربيتك وعاداتك واسرتك،،لازمه شرح كبير واسأله كتير نسبية رايحه جايه،

نيجي لموضوع الواسطة والمحسوبية وكل ما ذكرته في أول الكلام هو فعلًا موجود بشدة وبقسوه وانا شخصيًا مريت بيه وقهرته وانا طفل وشاب فقير اتعرضت لكل ما ذُكر".





واستكمل حسني، حديثه قائلًا،:" يا جماعه بما انك عايش في مجتمع فيه كدا يبقى مش قدامك غير التميز الواضح عشان كفاءتك تحرج اي مسؤل او مدير يعني لو انت دلوقتي شخص ذو كفاءه عاليه لازم تشتغل على نفسك تاني وتبقى ذو كفاءه عاليه جدًا جدًا ومتميز كمان والأهم يكون عندك ثقه كبيره في ربنا ملهاش حدود، عشان هو شايفك واكيد هيكافئك على مجهودك بس انت اتعب واعرف انك تتعامل مع ظروف مجتمعك الحالي، هو عصر صعب بس ينفع تنتصر عليه اما فكرة الفقر والظروف الصعبة عايزك تفهم انك مش لوحدك خالص معظم الناس كدا وفيهم مستسلمش لظروفه ومرضه وقرر يقهر الظروف دي،، افتكر دي دايمًا ان في واحد اسمه (( لولا دا سيلفا ))كان فقير وخرج من المدرسة وصباعه اتقطع واشتغل ماسح أحذية وتعب وكافح واجتهد وصبر وفكر يتميز لحد ما وصل بقى رئيس جمهورية البرازيل.



نيجي للصفات المجتمعية اللي مزعلانه كلنا وتغير قلوب الناس والشتائم الجارحة في التعليقات يعني تلاقي بعض الناس مباركين اوي لعلاقة شخص مصاحب واحده وبيتريقوا على شخص اتجوز واحده، واحد محترم المجتمع والاعلام متجاهلينه وشخص مهزق عاملين له سعر، الدنيا بقت فجأة ماشيه بالعكس تلاقي انسان حثاله وسفيه بقى مشهور فجأه ومعاه فلوس وجهات مسؤله بتهتم بيه وتكتب عنه لأنهم شايفين انه ليه موردين فا بيتاجروا بيهم وبعددهم وسايبين توعية وانقاذ فكر المجتمع وشبابه الصاعد طبعًا دا شيء سلبي وأحد سمات عصرنا، محتاجين نفهم أن والسيره الطيبه هي الأهم واللي بتدوم يعني مش كل مشهور فهو صاحب سيره طيبه ما احنا ممكن نسمع عن حرامي مشهور او سفاح مشهور هل دا معناه اننا نقتدي بيه اكيد لأ، خلوا اللي يلفت نظركم اللي سيرته كويسه ميغركوش الشهرة مع شخص فاسد

السيره الطيبه اهم وارقى من الشهرة في المطلق

زي ما العطور لها رائحه نفاذة القمامة ايضًا لها رائحة نفاذة

المهم انطباعك الطيب

الدنيا كلها كدا والشر نَفسه موجود وصوته عالي كل اللي علينا اننا نتجاهل اي شخص يصدر فساد وتخلف ونركز مع الناس اللي ممكن تفيدنا

نيجى لبعض الصفات الشخصية اللي تزعجنا زي



التسرع وتضييع الوقت والطيبه الزائده والشخصية المترددة والشخص اللي كل شويه يحاول ويفشل

واللي بياخد كل حاجه على اعصابه، كل الحجات دي عايزه تمارين حقيقي مع النفس واختتم حسني، حديثه قائلًا:"اولًا هطمن كل اللي كاتب عيوبه هو لمجرد انك عارف عيبك ومعترف بيه دي اول خطوه ايجابيه لعلاجك لازم انت تقوّم نفسك انت تبقى مُعلّم نفسك هو دا الصراع الدنيوي الحقيقي انك تقاوم نفسك وتطور منها، بص لعيبك حالًا وكلمة قوله أقسم بالله هتخلص منك قول هبطل مخدرات هبطل سجاير هبطل خمره هخس هتخن هتمرن هواظب على الصلاه مش هبص لحياة غيري هبطل اللي مضايقني من نفسي ايًا كان وابدأ في التمرين كل ما تجيلك فكرة سلبية في دماغك حط مكانها عكسها حط الإيجابي كل ما تجيلك فكره محبطة انك مش هتقدر قول لأ انا هشوف الفكره مليانه امل وشايف نفسي قادر، ارجوكم كلكم لازم لازم لازم كل حد فيكم يشوف نفسه في خياله شخص ناجح ومحقق اللي نفسه فيه هتقدر تبني في خيالك طاقة جذب لشيء جميل فا مخك هيعمل كل جهده انه يفكر احسن ويوصل للهدف الجديد اللي انت زرعته قدامه: تنبيه !!!!! والعكس صحيح... ارجوكم قبل ما تناموا افتكروا حجات حلوه تفرحكم دي اخر حاجه تسيبوها في مخكم قبل ما تناموا عشان هتصحوا عليها فا لو وحشه هتصحوا متنكدين.. لو حلوه هتصحوا فرحانين ويومكم اجمل

تحديات المرض وصبرك عليه والتعايش بصدر رحب مصاحب بإيمان حقيقي لكلمة الحمدلله، ليه اجر اعظم من اي حاجه وخلي الأمل دايمًا موجود ولو حتى الدكاتره اكدولك ان مفيش امل في الشفاء، اعرف ان ربنا قادر على كل شيء، ولو يا سيدي ربنا اراد بقاء المرض معاك فا اعرف انه اختار لك اصعب امتحان عشان شايلك اكبر اجر بس قول من قلبك الحمد لله بإيمان تام مش كلام بس وابدأ في رحله جديده في التعايش مع مرضك وقول هنجح برضه لأن في نماذج كتير في الدنيا زيك واكتر ووصلوا لقمم النجاح متبصش تحت رجليك متبصيش تحت رجليكي الفوز العظيم مش في الدنيا والله الدنيا دي محطه بتأسس وبتبني فيها حياتك الأبدية".







تفاعل نحم الجيل تامر حسني، أمس مع جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير"إنستجرام" وسألهم عن أكثر الأشياء التي تتسبب في مضايقتهم.