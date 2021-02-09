رؤساء الوفود الليبية يوجهون الشكر لـ الرئيس السيسي والحكومة المصرية على دعمهم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه مبعوث الأمم المتحدة الجديد، كلمه لوفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة للمشاركة في اجتماعات المسار الدستوري الثالث في مدينة الغردقة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة الجديد، أهمية الخروج بنتائج إيجابية في اجتماعات الغردقة بشأن ليبيا، حتى لا تؤثر على باقي المسارات السياسية والعسكرية.

ووجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على دعمهم، مشيرين إلى أن مصر تستهدف استقرار ليبيا.

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للمرة الثالثة، يستضيف أحد فنادق مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات الليبية خبراء قانون ودستوريين ليبيين، مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح، بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والبعثة الأممية.

فيما استقبل مطار الغردقة عددا من المشاركين في المحادثات وفرضت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر إجراءات أمنية ومروية مشددة لتامين محيط فندق المحادثات.

كانت ليبيا قد دخلت مرحلة انتقالية جديدة، السبت الماضي بعد انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

كانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت الشهر الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وعقد في مدينة الغردقة وشهد الاجتماع اتفاق وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء.

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