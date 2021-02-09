لاول مرة مروة ناجي تغني مهرجانات ببرنامج واحد من الناس علي الحياة السبت المقبل









في حلقة فنية خاصة واحتفالية بمناسبة عيد الحب في العاشرة مساء السبت المقبل مع اقوي سهرة غنائية بمناسبة عيد الحب ، تحل المطربة مروة ناجي ضيفة مع الدكتور عمرو الليثي









وتتناول الحلقة الحديث عن ذكرياتها مع الأغاني الرومانسية وحكايتها مع ام كلثوم؛ وتتكلم عن قصص الحب في حياتها ، والأصوات التي عاشت في وجدانها





والمفاجأة تغني لأول مرة أغاني المهرجانات؛ انتظرونا في سهرة الحب والغناء والمفاجآت الفنية في العاشرة مساء السبت المقبل برنامج واحدمن الناس علي الحياة



