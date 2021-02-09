لاول مرة مروة ناجي تغني مهرجانات ببرنامج واحد من الناس علي الحياة السبت المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي


في حلقة فنية خاصة واحتفالية بمناسبة عيد الحب في العاشرة مساء السبت المقبل مع اقوي سهرة غنائية بمناسبة عيد الحب ، تحل المطربة مروة ناجي  ضيفة مع الدكتور عمرو الليثي


وتتناول الحلقة الحديث عن  ذكرياتها مع الأغاني الرومانسية وحكايتها مع ام كلثوم؛ وتتكلم عن قصص الحب في حياتها ، والأصوات التي  عاشت في وجدانها

والمفاجأة تغني لأول مرة أغاني المهرجانات؛ انتظرونا في سهرة الحب والغناء والمفاجآت الفنية في العاشرة مساء السبت المقبل برنامج واحدمن الناس علي الحياة

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