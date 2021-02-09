لاول مرة مروة ناجي تغني مهرجانات ببرنامج واحد من الناس علي الحياة السبت المقبل
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:16 م
أحمد رمضان متولي
في حلقة فنية خاصة واحتفالية بمناسبة عيد الحب في العاشرة مساء السبت المقبل مع اقوي سهرة غنائية بمناسبة عيد الحب ، تحل المطربة مروة ناجي ضيفة مع الدكتور عمرو الليثي
وتتناول الحلقة الحديث عن ذكرياتها مع الأغاني الرومانسية وحكايتها مع ام كلثوم؛ وتتكلم عن قصص الحب في حياتها ، والأصوات التي عاشت في وجدانها
والمفاجأة تغني لأول مرة أغاني المهرجانات؛ انتظرونا في سهرة الحب والغناء والمفاجآت الفنية في العاشرة مساء السبت المقبل برنامج واحدمن الناس علي الحياة