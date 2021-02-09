هشام تمراز نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة

Advertisements









أعلن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين الاستاذ الدكتور هشام كامل تمراز نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وجدير بالذكر ان الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز أستاذ ورئيس قسم الهندسة القوى والآلات الكهربية بجامعه عين شمس تقلد مناصب عده داخل هندسه عين شمس

ونستعرض فمايلي المؤهلات العلمية

فقد حصل علي بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية عام 1984 بتقدير امتياز

وماجستير هندسة القوى الكهربية - جامعة عين شمس - عام 1988

دكتوراه هندسة القوى الكهربية - جامعة واترلو – كندا - عام 1992



كما تدرج في العديد من الوظائف وصولًا الي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وقد بدء رحلته الأكاديمية معيدًا بكلية الهندسة - جامعة عين شمس عام 1984

، مدرس مساعد كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية عام 1988 -1992

باحث – جامعة واترلو – كندا – قسم الهندسة الكهربية –عام 1989

مدرس كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية – عام 1992-1997

أستاذ زائر – جامعة واترلو – كندا – قسم الهندسة الكهربية 1992



أستاذ مساعد – كلية الهندسة – جامعة عين شمس 1997-2005

استاذ – كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية 2005 وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع – جامعة عين شمس عام 2010-2011 - رئيس قسم القوى والآلات الكهربية – كلية الهندسة – جامعة عين شمس