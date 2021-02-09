هشام تمراز نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
آية حمروشي




أعلن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين الاستاذ الدكتور هشام كامل تمراز نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجدير بالذكر ان الدكتور هشام كامل عبد اللطيف تمراز أستاذ ورئيس قسم الهندسة القوى والآلات الكهربية بجامعه عين شمس تقلد مناصب عده داخل هندسه عين شمس
ونستعرض فمايلي المؤهلات العلمية
فقد حصل علي بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية عام 1984 بتقدير امتياز
وماجستير هندسة القوى الكهربية - جامعة عين شمس - عام 1988
دكتوراه هندسة القوى الكهربية - جامعة واترلو – كندا - عام 1992

كما تدرج في العديد من الوظائف وصولًا الي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وقد بدء رحلته الأكاديمية معيدًا بكلية الهندسة - جامعة عين شمس عام 1984
، مدرس مساعد كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية عام 1988 -1992
باحث – جامعة واترلو – كندا – قسم الهندسة الكهربية –عام 1989
مدرس كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية – عام 1992-1997
أستاذ زائر – جامعة واترلو – كندا – قسم الهندسة الكهربية 1992

أستاذ مساعد – كلية الهندسة – جامعة عين شمس 1997-2005
استاذ – كلية الهندسة – جامعة عين شمس – قسم القوى الكهربية 2005 وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع – جامعة عين شمس عام 2010-2011 - رئيس قسم القوى والآلات الكهربية – كلية الهندسة – جامعة عين شمس

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