البرلمان يوافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:55 م
محمد المسلمي
وافق مجلس النواب فى جلسته البرلمانية اليوم ،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير متاخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، النص التالي: " تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".
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