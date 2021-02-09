حاتم عبدالعزيز.. تطوير عزبة الهجابة سيعود بالنفع على جميع المواطنين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
أشاد النائب حاتم عبدالعزيز عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسكان ، بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعزبة الهجانة أمس الأحد، مؤكدًا أن   تطوير العزبة هو خطة عظيمة انتهجها الرئيس منذ أن تولى حكم البلاد لإعادة تعمير وبناء مصر الحديثة، كما أنه استثمارا في بناء الإنسان المصري البناء.

وأوضح "عضو مجلس النواب "، أن  مشروع التطوير القائم بالعزبة  لن يقتصر على نقل المواطنين وجذب الاستثمار فقط بل يعنى إعادة صياغة للخدمات فى تلك المنطقة وتخطيط الصرف الصحى وباقى الخدمات بها بطريقة منظمة علمية تخدم الجميع وتنهى معاناتهم.


وأضاف حاتم عبدالعزيز" ، أن أى هجوم على مشروع تطوير عزبة الهجانة ليس مُثير الدهشة، خاصة وأن الجميع اعتاد عليه ليُصبح مُسلسل متكرر نشاهدة كل يوما، ويأتي ذلك بسبب مكاسب المواطنين من  مشروع تطوير عزبة الهجانة وإقامة المحور ونقل الأهالى ، حيث أنه سيعود بالنفع على الجميع سواء المنطقة أو السكان أنفسهم أو البنية التحتية المصرية التي تشهد طفرة كبيرة على كافة الأصعدة.

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