للنهوض بقطاع الآثار.. محافظ بني سويف يلتقى بمشرف عام متاحف مصر الوسطى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد حميدة المشرف العام على متاحف مصر الوسطى، في حضور سعاد فايز، مدير عام متحف الآثار بالمحافظة، الدكتورة ماريا لوندي، رئيس قسم التربية المتحفية بمتحف آثار بني سويف، لاستعراض الجهود المبذولة للدفع بخطة النهوض بملف الآثار كجزء رئيسي ضمن إستراتيجية وحطة النهوض بالقطاع السياحي.

وأكد المحافظ، على أن محور النهوض بقطاع الآثار من المحاور الرئيسية للنهوض بالقطاع السياحي ضمن إستراتجية طموحة لمدة 5 سنوات مقبلة، والتي شهدت عددًا من الخطوات الجادة والخروج لحيز التنفيذ، والتي شملت كافة الجوانب، والعمل على استغلال كافة المقومات الأثرية والسياحية والطبيعية بجانب السعى لدعم البنية التحتية وبيئة الأعمال التي تتطلبها نقلة سياحية منشودة.

وناقش المحافظ مقترح إنشاء متحف إقليمي للآثار ببني سويف، لاسيما وأن المحافظة تحتوي على كنوز أثرية وتاريخية شاهدة على كافة العصور بداية من الفرعوني والروماني إلى القبطي وصولًا للعصر الإسلامي، وذلك يؤهلها لتصبح مركزًا أثريًا ورقمًا مهمًا في المعادلة الأثرية والسياحية

كما تطرق اللقاء لمناقشة الجهود المبذولة لتذليل عقبات استثمار متحف بني سويف ضمن جهود النهوض بالقطاع الأثري والسياحي، وتحقيق أفضل استفادة من أصل من أصول الدولة وإعداد تصور متضمن خطوات عملية لتذليل مشكلاتها والوصول إلى لحلول مناسبة بديلة.

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