ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهميا لمنح شهادات الدراسات العليا بالجيزة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت أجهزة الأمن جهودها في مكافحة جرائم الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على شهادات دراسية عليا، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي عن مزايا الدارسة بالأكاديمية، زاعمًا منح دورات تعليمية وإصدار شهادات في مجال (المحاسبة بتخصصاتها المختلفة ) وأن تلك الشهادات تمكن الدارسين من الإلتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى خلافًا للحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة - عدد من شهادات الخبرة مزورة بالكامل - إستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



كما أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال (التمريض – الأشعة) تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على (عدد من الشهادات خالية البيانات معدة للتزوير – كمية من الأوراق المستخدمة فى طباعة الشهادات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية – مجموعة من الدعاية والإعلان) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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