ماذا تعرف عن المحور الأخضر بالعاصمة الإدارية؟

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

لعل جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعادت الأنظار إلى مشروعاتها القومية التي أبهرت العالم أجمع، وخاصةً مشروع المحور الأخضر الحي الحكومي وحي المال والأعمال.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المحور الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُعد مشروع المحور الأخضر، المتنفس الرئيسي للحي الحكومي وحي المال والأعمال، وهو على مساحة 107 أفدنة.

٢. وتم تقسيم المشروع لثلاثة مناطق، المنطقة الأولى والثانية خاصة للحي الحكومي، والمنطقة الثالثة خاصة لحي المال والأعمال.

٣. ويتضمن المشروع أعمال متكاملة من شبكات المرافق، مياه والصرف الصحي والصرف الزراعي، بإجمالي أطوال 55 كيلو متر.

٤. يضم الحي الحكومي، مبانى لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الادارية، بالإضافة إلى عدد 34 مبنى وزاريا، وعدد من المبانى الخدمية، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

٥. ويقع الحي الحكومي على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع.

٦. ويعمل في تنفيذه نحو 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة.

٧. وتصل تكلفة الحي الحكومي لحوالي 50 مليار جنيه تقريبا.

وتستعد الحكومة المصرية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منتصف العام الجاري، عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 90%، حسب العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة.

 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمع لشرح مفصل مشروع المحور الأخضر للحي الحكومي وحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لانتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، لتنمية المهارات على تشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات.

واستعدت الدولة، بالتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة، إلى جانب تطوير العامل البشري.

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