فتح شارع عمومي بعد استيلاء مواطن عليه بكفر شكر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تمكنت الأجهزة التنفيذيه بمجلس مدينة كفر شكر، من فتح شارع عمومي وتطويره لخدمة المواطنين، بعد أن استولى أحد المواطنين على جزء منه، وتحويله لحديقة خاصة به وحرمان باقي الأهالي في الشارع.

من جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الشارع يقع بين مدرسة وأحد العمارات السكنية، بطريق جنابية كفر منصور، وكان يستغل أحد المواطنين مساحة ملاصقة للعمارة بالشارع، وحولها إلى حديقة لخدمته فقط، بعيدا عن باقي الأهالي، وذلك منذ سنوات، حيث أجرت أجهزة المدينة تطوير للشارع وفتحه للمواطنين وإزالة الحديقة.

أكد رئيس المدينة، أنه يوجد تعليمات مشددة على كافة الأجهزة المحلية بتحرير الشوارع والطرق من الغلق والإشغالات، لخدمة جموع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الشوارع ملك للدولة، ولايجوز التعدي عليها واعتبارها ملكية خاصة، ولكنها ملك للجميع وذلك بهدف فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية إطلاقا.

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