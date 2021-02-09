بعد 17 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في ارتكاب جرائم السرقات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، في أطار ما أكدته تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إداره البحث  الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسرالكونتاك والزجاج" وكذا سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال" ليلًا مُتخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 17، واقعة بدوائر أقسام شرطة ( أول وثان وثالث المنتزه – سيدى جابر - أول وثان الرمل - أول العامرية ) وأرشدوا عن المسروقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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