عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

أعلنت شركة فليب موريس الأمريكية للسجائر، زيادة عدد كبير من اصنافها بالسوق المصري، على أن تتم تطبيق تلك الزيادة خلال هذا الاسبوع.

ورفعت الشركة اسعار كلا من منتاجتها التالية، ال ام بجميع أنواعها وماريت بجميع أنواعها، ومالبورو بجميع أنواعها.

الزياد تراوحت بين 1 جنيه إلى 2 جنيه :

وتراوحت الزيادة في اسعار علب سائر ماريت ومالبورو وال ام بقيمة بين 1 جنيه إلى 2 جنيه.

اسعار سجائر ال ام بعد الزيادة:

LM أصبحت اسعار سجائر L.M بجميع أنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها بدلا من 32 جنيها.

أسعار سجائر ميريت MERIT)):

أصبحت اسعار سجائر مريت بجميع أنواعها بعد الزيادة 48 جنيه بدلا من 46 جنيها.

أسعار سجائر مارلبورو بعد الزيادة:

أصبحت اسعار سجائر MARLBORO بجميع أنوعها (Red, Gold, Purple Mix)) بقيمة 44 جنيه بدلا من 42 جنيها للعلبة.

أسعار سجائر لم تتغير :

قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" والتى تم طرحهما مؤخرا؛ لتستقر عند 36 جنيه و28 جنيه على الترتيب.

أسعار السجائر المصرية

الجدير بالذكر أن تلك الزيادة شملت الاصناف الأجنبية فقط التى تقوم شركة فليب موريس بإنتاجها في السوق المصري، بينما لم تتغير أسعار السجائر المصري التى تنتجها شركة الشرقية للدخان وطلت كما هي.