عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها
أعلنت شركة فليب موريس الأمريكية للسجائر، زيادة عدد كبير من اصنافها
بالسوق المصري، على أن تتم تطبيق تلك الزيادة خلال هذا الاسبوع.
ورفعت الشركة اسعار كلا من منتاجتها التالية، ال ام بجميع أنواعها
وماريت بجميع أنواعها، ومالبورو بجميع أنواعها.
الزياد تراوحت بين 1 جنيه إلى 2 جنيه :
وتراوحت الزيادة في اسعار علب سائر ماريت
ومالبورو وال ام بقيمة بين 1 جنيه إلى 2
جنيه.
اسعار سجائر ال ام بعد الزيادة:
LM أصبحت اسعار سجائر L.M بجميع
أنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها بدلا من
32 جنيها.
أسعار سجائر ميريت MERIT)):
أصبحت اسعار سجائر مريت بجميع أنواعها بعد الزيادة 48 جنيه بدلا من 46
جنيها.
أسعار سجائر مارلبورو بعد الزيادة:
أصبحت اسعار سجائر
MARLBORO بجميع أنوعها (Red, Gold, Purple Mix)) بقيمة 44 جنيه بدلا من 42 جنيها للعلبة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا