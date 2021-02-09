عاجل.. قائمة الأسعار الجديدة للسجائر بعد زيادتها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:12 م
السجائر الأجنبية
السجائر الأجنبية
الفجر الاقتصادي

أعلنت شركة فليب موريس  الأمريكية للسجائر، زيادة عدد كبير من اصنافها بالسوق المصري، على أن تتم تطبيق تلك الزيادة خلال هذا الاسبوع.

 

ورفعت الشركة اسعار  كلا من منتاجتها التالية، ال ام بجميع أنواعها وماريت بجميع أنواعها، ومالبورو بجميع أنواعها.

 

الزياد تراوحت بين 1 جنيه إلى 2 جنيه :

وتراوحت الزيادة في اسعار علب سائر ماريت ومالبورو  وال ام بقيمة بين 1 جنيه إلى 2 جنيه.

 

اسعار سجائر ال ام بعد الزيادة:

LM  أصبحت اسعار سجائر L.M بجميع  أنواعها  (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها بدلا من 32 جنيها.

أسعار سجائر ميريت MERIT)):

أصبحت اسعار سجائر مريت بجميع أنواعها بعد الزيادة 48 جنيه بدلا من 46 جنيها.

أسعار سجائر مارلبورو بعد الزيادة:

أصبحت اسعار سجائر MARLBORO  بجميع أنوعها  (Red, Gold, Purple Mix))  بقيمة 44 جنيه بدلا من 42 جنيها للعلبة.

 أسعار سجائر لم تتغير :

 قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" والتى تم طرحهما مؤخرا؛ لتستقر عند 36 جنيه و28 جنيه على الترتيب. 

أسعار السجائر المصرية 

الجدير بالذكر أن تلك الزيادة شملت الاصناف الأجنبية فقط التى تقوم شركة فليب موريس بإنتاجها في السوق المصري، بينما لم تتغير أسعار السجائر المصري التى تنتجها شركة الشرقية للدخان وطلت كما هي.


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيادة اسعار السجائر اسعار السجائر الجديدة اسعار السجائر الاجنبية اسعار السجائر

أخبار تهمك

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ 42 دقيقة

هازارد يعلق على الإصابات المتكررة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. ننشر أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة الأخيرة

عاجل.. زيادة جديدة فى أسعار بعض السجائر الأجنبية

زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر.. تعرف عليها

الشرقية للدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر

ننشر أسعار جميع أنواع السجائر بعد قرار الزيادة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 م

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع