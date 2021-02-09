تأجيل أولى جلسات محاكمة سما المصري في اتهام جديد بالتعدي علي ريهام سعيد

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قررت اليوم الثلاثاء المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة سما المصري، في قضية جديدة تواجه فيها اتهام التعدي على ريهام سعيد.. لجلسة 16 فبراير الجاري.



وشهدت الجلسة اليوم، حضور المتهمة من محبسها وكذا دفاعها، كما حضر المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، وادعى مدنيا ضد المتهمة سما المصري بمبلغ 40 الف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعد المداولة أصدرت المحكمة القرار المتقدم.



وجاء أمر الإحالة للمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة لسما المصري، في اتهامها بإزعاج ومضايقة المجني عليها ريهام عمرو عصمت، وخالد الصواف السيد، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما قذفت بطريق التليفون المجني عليها سالفي الذكر، بأن أسندت لهما أمورا لو كانت صداقة لأوجيت احتقارهما عند بني وطنهما وذلك يأنم أرسلت إليهما وصفا بالأوراق، وعبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، وثبت بطريق التليفون المجني عليهما سالف الذكر، بأن وجهت لهما العبارت والأالفاظ الخادشة للشرف، والاعتبار وذلك بأن ارسلت إليهما الرسائل المبينة وصفا بالأوراق، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "واتس أب" علي النحو المبين بالتحقيقات.



واستخدمت حساب خاص وتطبيق واتس أب على شبكو معلوماتيه بهدف الي ارتكاب الجرميتين محل الوصف.