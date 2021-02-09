تأجيل أولى جلسات محاكمة سما المصري في اتهام جديد بالتعدي علي ريهام سعيد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت اليوم الثلاثاء المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة سما المصري، في قضية جديدة تواجه فيها اتهام التعدي على ريهام سعيد.. لجلسة 16 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة اليوم، حضور المتهمة من محبسها وكذا دفاعها، كما حضر المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، وادعى مدنيا ضد المتهمة سما المصري بمبلغ 40 الف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعد المداولة أصدرت المحكمة القرار المتقدم.

وجاء أمر الإحالة للمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة لسما المصري، في اتهامها بإزعاج ومضايقة المجني عليها ريهام عمرو عصمت، وخالد الصواف السيد، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قذفت بطريق التليفون المجني عليها سالفي الذكر، بأن أسندت لهما أمورا لو كانت صداقة لأوجيت احتقارهما عند بني وطنهما وذلك يأنم أرسلت إليهما وصفا بالأوراق،  وعبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، وثبت بطريق التليفون المجني عليهما سالف الذكر، بأن وجهت لهما العبارت والأالفاظ الخادشة للشرف، والاعتبار وذلك بأن ارسلت إليهما الرسائل المبينة وصفا بالأوراق، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "واتس أب" علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستخدمت حساب خاص وتطبيق واتس أب على شبكو معلوماتيه بهدف الي ارتكاب الجرميتين محل الوصف.

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 14 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 12 ساعة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ أقل من ساعة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 م

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

12:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع