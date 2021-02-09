خلال 24 ساعة.. ضبط 31 قضية أمن عام وتنفيذ 168 حكم قضائى متنوع

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تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (31) قضية أمن عام وتنفيذ (168) حكم قضائى متنوع.



نجحت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار).



تمكنت في مجال الأمن العام، من ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).



وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (1380) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط (2) قضية.



وبخصوص مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (168) حكم قضائى متنوع.



فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (11) قضية.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.







