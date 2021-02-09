خلال 24 ساعة.. ضبط 31 قضية أمن عام وتنفيذ 168 حكم قضائى متنوع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (31) قضية أمن عام وتنفيذ (168) حكم قضائى متنوع.

نجحت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار).

تمكنت في مجال الأمن العام، من ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وقامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (1380) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، تم ضبط (2) قضية.

وبخصوص مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (168) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (11) قضية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



أخبار تهمك

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

هازارد يعلق على الإصابات المتكررة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ 38 دقيقة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 م

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع