إصابة شاب إثر سقوطه من أحد القطارات بالحوامدية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أصيب شاب إثر سقوطه من أحد القطارات بقرية أم خنان، بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بالجيزة بسقوط شاب من أحد القطارات بقرية أم خنان بدائرة القسم.

وكشفت المعاينة الأولية أنه حال استقلال الشاب القطار اختل توازنه وسقط ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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