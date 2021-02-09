ممتلكات بقيمة 8 مليون جنيه.. ضبط شخص لإتجاره في المواد المخدرة بأسوان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقام بشراء الأراضى والعقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 8 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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