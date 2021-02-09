افتتاح دورة الدعوة الإلكترونية السبت القادم بأكاديمية الأوقاف الدولية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دورة الدعوة الإلكترونية السبت القادم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأضافت الوزارة أن الأكاديمية ستستقبل المشاركين في الدورة من المحافظات الإقليمية الذين يرغبون في المبيت بداية من عصر الجمعة.

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