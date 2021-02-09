السجن المشدد 6 سنوات لعاطل للاتجار بالمخدارت داخل حجز القسم

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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم لإتجاره بالمخدرات داخل حجز القسم.



وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم " ح. م " قاما بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار داخل حجز قسم شرطة الأزبكية، وتبين أنه أثناء مرور معاون المباحث على السجناء بالقسم ظهر على المتهم علامات الشك والريبة، فتم بتفتيشه فعثر معه على "جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي" وبمواجهته أقر بإحرازه لجوهر الهيروين بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة إتجاره.



