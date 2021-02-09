وزير الأوقاف يكرم أعضاء القافلة الدعوية السبت المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات بالسودان السبت القادم بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك نظرًا للجهد العظيم الفائق والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة عملهم بالسودان الشقيق على مدار اثني عشر يومًا، حيث تصل القافلة الى القاهرة مساء الخميس القادم.

من جانب آخر يفتتح وزير الأوقاف برنامج شباب العلماء الذي يضم (40) من شباب علماء الوزارة المتميزين، وتستمر محاضرات البرنامج على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 13-14 2 2021م، كما يفتتح دورة الدعوة الإلكترونية التي تستمر أيضًا على مدار اليومين المذكورين.

واضافت الوزارة ان الأكاديمية ستستقبل المشاركين في البرنامج أو الدورة من المحافظات الإقليمية الذين يرغبون في المبيت بداية من عصر الجمعة.

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