بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:06 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
علي نبوي
وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة برنامجا علاجيا للتونسي علي معلول، لاعب الفريق؛ من أجل تجهيزه لمباراة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

وغادر معلول مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس متأثرا بإصابته بثقل في العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي مستمرة؛ من أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بالميراس المقبلة.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن فرص لحاق اللاعب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قائمة، وهناك برنامج علاجي بدأ اللاعب في تنفيذه، مؤكدًا أن الأمور ستتضح بشكل أكبر خلال الساعات المقبلة.

وأكد طبيب الأهلي أن حالة اللاعب جيدة ومبشرة، وأن العمل مستمر من أجل تجهيزه بالشكل الجيد علي الصعيد الطبي للمباراة.

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