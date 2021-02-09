عضو بالشيوخ: المشروعات القومية والبنية التحتية في مصر قصة نجاح حقيقية (فيديو)

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أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لتطوير العشوائيات وقرى الريف، متطرقًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى عزبة الهجانة.



وقال "حسين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون هناك تغيير كامل للريف المصري الفترة المقبلة، مضيفًا:" نحن أمام مصر جديدة في الريف، وخاصة مع توفير الدولة فرص عمل، وتقديم خدمات بشكل منظم ومخطط، وإن شاء الله نكون مع أوضاع أفضل".



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في إنجاز العديد من المشروعات في فترات زمنية قصيرة، لافتًا إلى ان مصر عانت الفترة الماضية من غياب العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، معتبرًا أن ما يحدث في البنية التحتية في مصر قصة نجاح حقيقية، في وقت قياسي وفي أكثر من مكان على مستوى الجمهورية.

