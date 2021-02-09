"بالأتفاق معهن".. كشف ملابسات واقعة اختطاف فتاتين وضبط المتهم بالقاهرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من شخصين – مقيمان بدائرة القسم، بغياب كلٍ من نجلة الأول وشقيقة الثانى – طالبتين – مقيمتان بدائرة القسم)، عقب خروجهما من مسكنهما لزيارة إحدى صديقتهما، وفى وقت لاحق تلقيا إتصال هاتفى من أحد الأشخاص أخطرهما خلاله المتصل بتواجد سالفتى الذكر بمنطقة الخصوص بالقليوبية وساومهما على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحهما.


وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إجراء المساومة).


بمواجهته أقر بإتفاقه مع المتغيبتين على الإدعاء بخطفهما ومساومة المبلغان على دفع مبلغ مالى مقابل نظير إطلاق سراحهما، وفى سبيل ذلك قام بإصطحاب سالفتى الذكر إلى شقة خاصة بإحدى صديقاته كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وقام بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط سالفتى الذكر بالشقة المشار إليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

هازارد يعلق على الإصابات المتكررة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 م

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع