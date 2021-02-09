"بالأتفاق معهن".. كشف ملابسات واقعة اختطاف فتاتين وضبط المتهم بالقاهرة

Advertisements

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من شخصين – مقيمان بدائرة القسم، بغياب كلٍ من نجلة الأول وشقيقة الثانى – طالبتين – مقيمتان بدائرة القسم)، عقب خروجهما من مسكنهما لزيارة إحدى صديقتهما، وفى وقت لاحق تلقيا إتصال هاتفى من أحد الأشخاص أخطرهما خلاله المتصل بتواجد سالفتى الذكر بمنطقة الخصوص بالقليوبية وساومهما على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحهما.





وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ).



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إجراء المساومة).





بمواجهته أقر بإتفاقه مع المتغيبتين على الإدعاء بخطفهما ومساومة المبلغان على دفع مبلغ مالى مقابل نظير إطلاق سراحهما، وفى سبيل ذلك قام بإصطحاب سالفتى الذكر إلى شقة خاصة بإحدى صديقاته كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وقام بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم بإرشاده ضبط سالفتى الذكر بالشقة المشار إليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

