ضبط ٣٠ طن زيوت طعام و٤ طن ونصف أسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصانع مخالفة بالشرقية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية إنه تم تشكيل حملة مكب على المصانع برئاسة عبد الباسط عبدالنعيم وكيل مديرية التموين ومحمد سعد مدير عام الرقابة ورئيس قطاع تموين وسط الشرقية وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات وتحرير المحاضر التالية:-

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع زيوت طعام بناحيه قرية السلام أول طريق العاشر بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم التحفظ علي 30 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الداله علي مصدرها.

كما تم ضبط مصنع أسمدة ومبيدات زراعية بناحية قرية السلام اول طريق العاشر من رمضان لحيازته 185 شيكارة زنة الشيكارة الواحده 25 كجم أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وإستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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