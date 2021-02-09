محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي حق الزهور ويأمر بغلق وتشميع المخازن المخالفة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس حي أول الزقازيق بغلق المحال التجارية المخالفة بشارع الشهيد كمال عابدين بحي الزهور بمدينة الزقازيق والتي تحولت لمخازن لتشوين المنتجات الورقية والكتب دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لذلك وعدم مراعاه إجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية، مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها للحيلولة دون وقوع حوادث حريق تؤدي إلي كارثة بالمنطقة.

وكان واتس آب الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تلقي شكوى من أهالي الشارع تفيد بإستخدام المحال التجارية بشارع الشهيد كمال عابدين بحي الزهور بمدينة الزقازيق كمخازن لتشوين كميات كبيرة من المنتجات الورقية والكتب بالمخالفة لإشتراطات التراخيص والنشاط، فضلًا عن قيام أصحابها بتحويل الشارع لجراج مخصص لخدمتهم فقط، ليأمر المحافظ رئيس حي أول بفحص الشكوى الواردة وتطبيق القانون علي المخالفين.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية.. قام الأستاذ محمد محمود رئيس حي أول بتشكيل لجنه لمراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية بشارع الشهيد كمال عابدين وتم غلق وتشميع المحال التجارية التي تم تحويلها لمخازن بالمخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المحال التجارية والمخازن ومراجعة التراخيص الممنوحة لها والتأكد من مراعاتها لكافة إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وممارسة النشاط بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المواطنين.

أخبار تهمك

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

هازارد يعلق على الإصابات المتكررة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

منذ 37 دقيقة

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بالميراس

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:10 م

تصريح عاجل من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين حول مصدر كورونا

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

10:31 ص

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع