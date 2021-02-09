محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي حق الزهور ويأمر بغلق وتشميع المخازن المخالفة

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس حي أول الزقازيق بغلق المحال التجارية المخالفة بشارع الشهيد كمال عابدين بحي الزهور بمدينة الزقازيق والتي تحولت لمخازن لتشوين المنتجات الورقية والكتب دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لذلك وعدم مراعاه إجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية، مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها للحيلولة دون وقوع حوادث حريق تؤدي إلي كارثة بالمنطقة.



وكان واتس آب الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد تلقي شكوى من أهالي الشارع تفيد بإستخدام المحال التجارية بشارع الشهيد كمال عابدين بحي الزهور بمدينة الزقازيق كمخازن لتشوين كميات كبيرة من المنتجات الورقية والكتب بالمخالفة لإشتراطات التراخيص والنشاط، فضلًا عن قيام أصحابها بتحويل الشارع لجراج مخصص لخدمتهم فقط، ليأمر المحافظ رئيس حي أول بفحص الشكوى الواردة وتطبيق القانون علي المخالفين.



وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية.. قام الأستاذ محمد محمود رئيس حي أول بتشكيل لجنه لمراجعة التراخيص الممنوحة للمحال التجارية بشارع الشهيد كمال عابدين وتم غلق وتشميع المحال التجارية التي تم تحويلها لمخازن بالمخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.



أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المحال التجارية والمخازن ومراجعة التراخيص الممنوحة لها والتأكد من مراعاتها لكافة إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وممارسة النشاط بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة المواطنين.