"سعفان" يهنئ محافظ الدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:46 ص
إسماعيل منطاوي
هنأ وزير القوىالعاملة، محمد سعفان، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.
وقال "سعفان"في برقية تهنئة للمحافظ : "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يوم من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملةالفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان" .
وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناءالمحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبهااستمرار التقدم للنهوض بوطننا.
وقال "سعفان"في برقية تهنئة للمحافظ : "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يوم من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملةالفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان" .
وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناءالمحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبهااستمرار التقدم للنهوض بوطننا.