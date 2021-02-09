"سعفان" يهنئ محافظ الدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة‎ 

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
هنأ وزير القوىالعاملة، محمد سعفان، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال "سعفان"في برقية تهنئة للمحافظ : "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يوم من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملةالفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان" .

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناءالمحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبهااستمرار التقدم للنهوض بوطننا.






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