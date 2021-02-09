عاجل.. مبعوث الأمم المتحدة الجديد يوجه الشكر لمصر لاستضافتها المسار الدستوري الليبي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي، أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليًا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

،وعبر مبعوث الأمم المتحدة الجديد عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها المسار الدستوري الليبي وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

للمرة الثالثة، يستضيف أحد فنادق مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، محادثات سياسية بين الأطراف الليبية لمدة 3 أيام لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات الليبية خبراء قانون ودستوريين ليبيين، مع رئيس المفوضية للانتخابات عماد السايح، بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، والبعثة الأممية.

فيما استقبل مطار الغردقة عددا من المشاركين في المحادثات وفرضت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر إجراءات أمنية ومروية مشددة لتامين محيط فندق المحادثات.

كانت ليبيا قد دخلت مرحلة انتقالية جديدة، السبت الماضي بعد انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

كانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت الشهر الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا، الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وعقد في مدينة الغردقة وشهد الاجتماع اتفاق وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء.

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