فرنسا تسجل 3.4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بلغ 3.400.324 ملايين حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة باريس.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79571.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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