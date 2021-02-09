قتلى وجرحى بانفجار استهدف قوات الأمن في أفغانستان

أفادت قناة طلوع نيوز الأفغانية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 5 من قوت الأمن، في انفجار قنبلة بإقليم هيرات.

وفي وقت سابق، وقعت سلسلة انفجارات في أفغانستان، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 7 آخرين.

وشهدت العاصمة كابل انفجارا استهدف سيارة دفع رباعي، وتسبب بمقتل شخصين، أحدهما هو محمد عاطف، مدير منظمة جمعية الإصلاح الخيرية غير الحكومية، وفق شرطة العاصمة.

في حين وقع انفجاران آخران بالمدينة، أسفرا عن إصابات، واستهدفا سيارة تابعة لقوة مكافحة المخدرات، وأخرى مدنية.

من جانبها، أوضحت الشرطة الأفغانية أن الانفجارات الثلاثة تمت باستخدام قنابل لاصقة.