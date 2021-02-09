كل ما تريد معرفته عن السماح لطلاب الثانوي الراغبين في نظام المنازل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

دائمًا ما تتيح وزارة التربية والتعليم، أنظمة سهلة، للتيسير على الطلاب سبل التعلم، حيث أتاحت فرصة التقدم للامتحانات والدراسة على نظام المنازل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن السماح لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقدم على نظام المنازل.

١. أتاحت المدارس الثانوية العامة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فرصة التقدم للامتحانات والدراسة على نظام المنازل.

٢. وطالبت المدارس، الراغبين من الطلاب سرعة تقديم الأوراق المطلوبة إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية لمراجعة أصل استمارة النجاح بالإعدادية.

٣. ويقوم الطالب، بإنهاء إجراءات تحويله إلى نظام المنازل.

٤. يقوم الطالب بتقديم بيان نجاح إذا كانت سنة الحصول على الشهادة الإعدادية قبل عام من إفادة التعليم الثانوي المختص.

٥. في حالة مرور أكثر من عامين على سنة الحصول على الشهادة الإعدادية، فإنه يتم سداد مبلغ الرسوم، وفقًا للقرار الوزاري 193 وقيمتها 100 جنيه، و15 جنيهًا رسم التحاق.

٦. ويختلف نظام المنازل في كونه يسمح للطالب بعدم الحضور إلى المدرسة ولا يلزمه به، فيستلم المقررات ويدرسها بدون دوام مدرسي.


وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو 2021، في أنحاء الجمهورية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس، في موعدها، عقب انتهاء إجازة نصف العام المقرر لها 20 فبراير الجاري.

وكانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافقت، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

جاء ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

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