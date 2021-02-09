هازارد يعلق على الإصابات المتكررة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أكد لاعب وسط ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد، أن "الإصابة ليست نهاية العالم لأنها تسمح بتمضية الوقت" مع الأسرة، بعد تعرضه لإصابة جديدة في مسلسل الإصابات الذي يطارده منذ انضمامه للميرينغي.
وقال هازارد "أنا محظوظ لأنني حينما أصاب واضطر للبقاء بالمنزل، تساعدني أسرتي على التعامل مع الأمر. ليست نهاية العالم لأن بوسعي تمضية الوقت مع أبنائي. حين تصاب وتكون وحيدا يصبح الأمر صعباً، لكن عائلتي تدعمني"، في تصريحات أدلى بها لمجلة أون ذا فرونت فوت.
وتابع "يصبح بمقدورك فعل الكثير من الأشياء حين تصاب. يمكنك العمل كي تتعافى أسرع، لكن الإصابات التي طالتني تتطلب الوقت كي اتجاوزها. يجب علي الانتظار فقط، والعمل بقوة والتحسن. حين أتواجد بالمنزل، استطيع الاستمتاع بالوقت مع العائلة".
ورغم تكرار إصاباته خلال العام ونصف الأخير، اعتبر اللاعب البلجيكي أنه لا يفكر في الاعتزال، مؤكدا "أتمنى لعب كرة القدم لأطول وقت ممكن ومحاولة الاستمتاع دائما داخل الملعب".
وأبرز "أولويتي حاليا هي اللعب على نحو جيد والاستمتاع بكرة القدم. لا أعلم أين سأكون في الأعوام المقبلة. أتممت 30 عاماً قبل قليل ولحسن الحظ يمكنني أن ألعب لخمسة أو ستة أعوام أخرى".

أخبار تهمك

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 19 ساعة

هازارد يعلق على الإصابات المتكررة

منذ ساعة الا ربع

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع