تسجيل 8.103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في تركيا، 8.103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و103 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقد أفادت الصحة التركية، بأن إجمالى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وصل إلى 26.900، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 2.539.559.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 165 وفاة و6436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و262 ألفا و864.

 

وحتى الآن تعتبر تركيا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ2.3 مليون حالة، والـ18 من حيث الوفيات بواقع 23 ألف حالة.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تركيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

محمد فضل يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الدفاعية

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك السابق يفتح النار على موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لبرشلونة قبل نصف نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل ميسي عن إنجاز تاريخي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا و48 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب أبو تريكة.. عقوبة منتظرة على كهربا والشحات

منذ حوالي 10 ساعات

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

هازارد يعلق على الإصابات المتكررة

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تركيا تسجل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 996 إصابة و19 وفاة بكورونا في تركيا

السعودية تسجل 1060 حالة شفاء من فيروس كورونا

تسجيل 41 وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا في تونس

تركيا تسجل 19103 إصابات جديدة بكورونا

تسجيل 40 وفاة و1362 إصابة جديدة بكورونا في تونس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

ردة فعل رئيس "فيفا" على مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ

أول تعليق رسمي من موسيماني بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ

11:10 م

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

01:21 ص

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل .. الإسكان تنتهي من تنفيذ أول مدرسة للفنون

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع