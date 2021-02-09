تسجيل 8.103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تركيا

سجلت وزارة الصحة في تركيا، 8.103 إصابات جديدة بفيروس كورونا و103 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أفادت الصحة التركية، بأن إجمالى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وصل إلى 26.900، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 2.539.559.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 165 وفاة و6436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و262 ألفا و864.

وحتى الآن تعتبر تركيا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ2.3 مليون حالة، والـ18 من حيث الوفيات بواقع 23 ألف حالة.