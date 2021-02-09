نيفيل يفتح النار على محمد صلاح

يرى جاري نيفيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أن القرارت التي يأخذها الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول محبطة بصورة كبيرة لزملائه في لاريدز.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها نيفيل قال أن أنفيلد ملعب ليفربول كان في السابق لا يُمكن لأي فريق أن يقهر الريدز به وإستمر ذلك لفترة طويلة للغاية وصلت إلى قرابة عامين ونصف لكن النتائج مؤخراً باتت متردية.





وأنهى أن الجميع في الفريق يمرر الكرات أكثر من اللازم ولم يعودوا الفريق الهجومي الذي لا يُهزم وأتمنى أن يراجع صلاح قراراته مؤخراً خاصةً أنه هداف الفريق والنجم الأبرز في كتيبة كلوب.