متحدث العاصمة الإدارية: التمويل أكبر تحدي واجه المشروع.. وهكذا تغلبنا عليه

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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن تكلفة إنشاء الحي الحكومي فقط تصل لـ 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أهم تحدي واجهة العاصمة الإدارية الجديدة هو تحدي التمويل، والدولة تغلبت على هذا التحدي بإنشاء شرطة العاصمة الإدارية، وهذه الشركة أصبحت مالك للمشروع بقوة القانون وبقرار جمهوري، وبناءً عليه تم البدء في طرح الأراضي وحصيلة البيع استخدمت في ترفيق الأراضي وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.



وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن القيمة السوقية لسعر متر أرض العاصمة الإدارية الجديدة قبل تنفيذ المشروع كان يبلغ 100 جنيه لكونها كانت أرض صحراء، بينما الآن تختلف حسب النشاط، ففي النشاط التعليمي يصل سعر المتر لـ 3500 جنيه، و5000 جنيه للنشاط السكني، بينما يصل متر التجاري لـ 50 ألف جنيه.



وتابع المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة تتضمن إنشاء مجتمع عمراني متكامل ومتميز، وتوفير وحدات سكنية لـ 2 مليون مواطن سيقيمون بالعاصمة وهي مدينة ذكية وتم توفير قيمة مضافة لـ 40 ألف فدان، وساهمت في جذب العديد من المستثمرين، والدولة لم تتحمل مليم فيما تم انجازه بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه تم انهاء المرحلة الأولى كتخطيط، وما يتبقى للتنفيذ مخطط له، وسيتم البدء في تخطيط المرحلة الثانية للعاصمة.

