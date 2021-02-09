"بالم هيلز للتعمير" تشتري 2.5 مليون سهم خزينة

كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام شركة بالم هيلز للتعمير، بتنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها اشترت 2.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة الاثنين.





وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 536.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 595.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.55 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.62 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.





وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحاً بلغت 254.51 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 124.53 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.



