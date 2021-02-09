بعد اعتزاله.. مسيرة حافلة لعامر شفيع في كرة القدم

أسدل حارس المرمى المخضرم لمنتخب الأردن، عامر شفيع، الستار على مسيرته بعد إعلانه اعتزال كرة القدم مساء أمس الإثنين.





نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم فيديو لشفيع عبر حسابه على تويتر: "اتخذت أصعب قرار في حياتي، والذي جاء بعد تفكير طويل واستشارة كافة المقربين، أعلن بشكل رسمي انتهاء مسيرتي التي امتدت لأكثر من 25 عاماً في ملاعب كرة القدم".





وأضاف: "بعدما شعرت أنه من الصعب أن أبقى بنفس المستوى والجاهزية التي دافعت فيها عن قميص منتخب النشامى، قررت أن أترك مكاني وأنا في قمة عطائي".





وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، بدأ شفيع 38 عاماً، مسيرته الكروية مع نادي اليرموك، ثم لعب مع أندية الفيصلي والوحدات وشباب الأردن على الصعيد المحلي، بجانب الاحتراف في صفوف الإسماعيلي المصري، والفيحاء السعودي.





وعلى صعيد المنتخب، ساهم شفيع في بلوغ منتخب الأردن لدور الثمانية لكأس آسيا مرتين عامي 2004 و2011، ودور الـ16 عام 2019 في الإمارات.



